Бесперебойное движение автомобилей по Якутии будет стоить 160 млрд рублей
Якутск, 17 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Для создания круглогодичного автомобильного сообщения по Якутии необходимо будет построить три моста — через реки Лена, Вилюй и Алдан. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства республики.
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По его мнению, за решение обеспечить связанность Якутии круглый год функционирующими автомобильными дорогами необходимо благодарить президента РФ Владимира Путина.
Стоимость Вилюйского и Алданского моста предварительно оценивается в 40 млрд рублей на каждый. На мост через реку Лена потратят около 80 млрд рублей (стоимость также предварительная).
Как сообщало ИА REGNUM, министерству транспорта поручено обдумать круглогодичное функционирование федеральных автодорог Якутии «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.