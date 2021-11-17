Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM В Екатеринбурге вечером 16 ноября в ТЦ «Гринвич» произошёл неприятный инцидент. В торговый центр прорвался голый мужчина. Сотрудникам охраны удалось задержать дебошира, сообщает портал E1.ru.

Полиция Мвд.рф

По словам очевидцев, мужчина бегал в здании в одних трусах и кричал что-то неадекватное. Он разнёс весь нулевой этаж. Разломал диваны, снес урны, разбил горшки с цветами. Все это произошло у входа в один из гипермаркетов.

Чтобы скрутить дебошира понадобились силы пяти охранников. Пока мужчины пытались что-то предпринять, голый екатеринбуржцев кричал, что его убивают. Этот момент попал на видео. Охранники вызвали полицию и скорую. Медики осмотрели мужчину.

В полиции заявили журналистам, что информация о задержании дебошира сотрудниками полиции не поступала.