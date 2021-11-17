Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Объём вложений России в государственные ценные бумаги в сентябре 2021 года сократился до $3,92 млрд (285 млрд рублей), говорится в опубликованных 16 ноября материалах Минфина США.

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В общем объёме российских вложений на долгосрочные облигации в сентябре приходилось $204 млн, на краткосрочные — $3,7 млрд. По сравнению с августом, когда общий объём вложений составил $4,004 млрд, показатель сократился на $86 млн.

Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре осталась Япония, на которую приходилось примерно $1,3 трлн. Второе место с почти $1,05 трлн занял Китай.

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