Челябинск, 17 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Челябинске житель Свердловской области осуждён за попытку сбыта нарковеществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Гражданина поймали в марте. При нём обнаружили 2 кг вещества, уже подготовленного к продаже бесконтактным способом.

Центральный райсуд Челябинска назначил свердловчанину семь лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.