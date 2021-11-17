Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 ноября ростом на фоне отчётов по розничным продажам и промпроизводству. Больше других прибавил Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 54,77 пункта (0,15%), до уровня 36 142,22 пункта. S&P 500 подорожал на 18,1 пункта (0,39%), поднявшись до уровня 4700,90 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 120,01 пункта (0,76%), до уровня 15 973,86 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,34 (1,66%), до уровня $79,54 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 ноября незначительным снижением.

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