Женщина в Приамурье напала с оскорблениями на фельдшера скорой помощи
Новобурейский, Амурская область, 17 ноября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Фельдшер скорой помощи пострадал в результате нападения на него женщины, вызвавшей бригаду медиков. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Амурской области.
Инцидент произошёл 16 ноября, жительница поселка Новобурейский вызвала бригаду скорой помощи. Во время работы бригады медиков на месте вызова между женщиной и фельдшером скорой помощи произошёл словесный конфликт.
В ходе конфликта женщина оскорбила медика, затем набросилась на него, сорвала защитную маску и поцарапала. Медики сообщили о произошедшем в отделение полиции.
Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, было установлено, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за побои. По факту произошедшего были собраны материалы, которые в дальнейшем будут направлены в мировой суд. Будет решаться вопрос о привлечении правонарушительницы к ответственности по статье о нанесении побоев. Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос о привлечении женщины к ответственности за оскорбления.
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