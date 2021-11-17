Токио, 17 ноября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Испытания первого в Японии скоростного экспресса «синкансэн», движущегося без машинистов, провела японская железнодорожная компания JR East, 17 ноября передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Проверка движения поезда осуществлялась в ночное время в префектуре Ниигата. В головном вагоне находился машинист, который следил за тем, как двигается поезд. При этом он не прикасался к приборной панели.

В ходе испытаний экспресс разогнали до 100 км/ч. Внештатных ситуаций при проверке не происходило. По информации NHK, Япония создает беспилотные поезда, опасаясь в будущем столкнуться с нехваткой рабочих мест на фоне старения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года японская железнодорожная компания JR Tokai начала строительство в Японии первой промежуточной станции на трассе скоростных поездов на магнитной подушке.