Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Сенатор-республиканец кубинского происхождения Марко Рубио заблокировал выбор кандидатуры Хулиссы Рейносо, выбранной президентом США Джо Байденом на должность посла в Испании, считая ее «сочувствующей и апологетом режима Кастро». Об этом пишет агентство EFE.

Марко Рубио

О причинах своего решения Рубио рассказал в заявлении.

По его словам, в случае назначения на пост посла США Рейносо не будет оказывать давление на Испанию «для усиления давления против авторитарных режимов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле».