Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. На трассе Екатеринбург — Серов произошло смертельное ДТП. Погибла супружеская пара. Их ребёнок серьезно пострадал, сообщили в управлении ГИБДД Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На трассе столкнулись две легковушки. Один из водителей не справился с управлением во время обгона и допустил столкновение лоб в лоб с автомобилем Volkswagen. За рулем Kia находилась женщина. Виновница ДТП и ее супруг скончались на месте происшествия. Их семилетний сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В другом автомобиле находился только водитель. Он также госпитализирован.

При осмотре автомобиля Kia установили, что стрелка спидометра замерла на отметке 150 км/ч. Ребёнок в момент ДТП находился на заднем сидении в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу.