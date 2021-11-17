Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выбрали третий участок под реновацию. Речь идёт о квартале на Эльмаше, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Участок, который попал под программу комплексного развития территории составляет 38 тысяч квадратных метров. Расположен он в районе улиц Корепина, Донской, Краснофлотцев и Шефской. Здесь находится 20 домов. Все они построены для рабочих в сороковые годы. Долгое время местные жители обращались в мэрию города. Они просили снести или реконструировать их жильё. Отметим, что на участке пять домов признаны аварийными.

Ранее власти города определили два участка, подлежащих реновации. Два квартала находятся в жилых районах Уралмаш и Эльмаш.