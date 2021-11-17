Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 06:52 — REGNUM Энергия эруптивной системы вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма в последние дни продолжает демонстрировать тенденцию к снижению, хотя в ближайшей перспективе активность вулкана не прекратится. Об этом заявила пресс-секретарь научного комитета Плана чрезвычайных вулканических ситуаций на Канарских островах (Pevolca) Мария Хосе Бланко.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

По её словам, произошло снижение всех параметров, особенно сейсмичности, деформации грунта и выброса диоксида серы (SO2) — этот показатель составил от 3 000 до 3 500 тонн.

Однако, по словам Бланко, эта тенденция «медленная» и должна продолжать снижаться, чтобы «достичь более низких уровней».