Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 17 ноября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Энергия эруптивной системы вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма в последние дни продолжает демонстрировать тенденцию к снижению, хотя в ближайшей перспективе активность вулкана не прекратится. Об этом заявила пресс-секретарь научного комитета Плана чрезвычайных вулканических ситуаций на Канарских островах (Pevolca) Мария Хосе Бланко.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

По её словам, произошло снижение всех параметров, особенно сейсмичности, деформации грунта и выброса диоксида серы (SO2) — этот показатель составил от 3 000 до 3 500 тонн.

Однако, по словам Бланко, эта тенденция «медленная» и должна продолжать снижаться, чтобы «достичь более низких уровней».