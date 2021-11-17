Москва, , 06:51 — REGNUM Компенсацию в размере 8 млрд рублей запросил Минтранс РФ для авиаотрасли в связи с вводом обязательных QR-кодов. Об этом 16 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя министра Игоря Чалика в правительство РФ и Минфин РФ.

Аэропорт Emran Kassim

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Отмечается, что господдержка поможет авиакомпаниям сохранить маршрутную сеть и не допустить рост расходов аэропортов. В письме поясняется, что объём забронированных авиаперевозок по внутренним воздушным линиям составляет 2,13 млн человек в декабре 2021 года. Средняя выручка по отрасли воздушных перевозок оценивается в 14,1 млрд рублей в декабре текущего года.

Минтранс допускает, что из-за проверок QR-кодов авиатрафик может снизиться на 50% и выпадающие доходы авиаперевозчиков и аэропортов составят в совокупности около 8 млрд рублей. По этой причине Минтранс предлагает компенсировать авиакомпаниям 7,03 млрд рублей, аэропортам — 1,06 млрд рублей недополученного дохода.

Уточняется, что письмо было отправлено 9 ноября, в настоящее время оно находится в проработке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал авиаперевозки самой пострадавшей от пандемии сферой экономики.

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