Исламабад, 17 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Участниками третьей министерской встречи «соседей Афганистана» впервые могут стать представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 16 ноября министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши на заседании сенатского комитета по иностранным делам. Об этом пишет газета Dawn.

Sebastian Zwez Шах Махмуд Куреши

«Временное правительство Афганистана также будет приглашено на следующую встречу соседей Афганистана», — сказал глава пакистанского МИД.

Новый формат переговоров по афганской проблематике был предложен властями Пакистана в августе 2021 года. В список «соседей Афганистана» вошли Россия, Китай, Иран, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встречи министров иностранных дел никогда не приглашали, однако участники второй встречи в своём совместном коммюнике призвали «международное сообщество продолжать позитивно взаимодействовать с Афганистаном» и разработать соответствующую долгосрочную дорожную карту. Некоторые источники в Пакистане полагают, что террористов вскоре придётся признать.

По предварительной информации, третья встреча «соседей Афганистана» состоится в Китае в начале 2022 года, однако её сроки и повестка ещё не определены.

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