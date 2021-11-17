Пекин, 17 ноября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Инфракрасная камера недавно сделала снимки группы коричневых ушастых фазанов, добывающих пищу в природном заповеднике в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 16 ноября агентство Сниьхуа.

Фазан

Сотрудники природного заповедника горы Гуаньтоушань сообщили, что в общей сложности было замечено 10 фазанов. Этот вид находится под защитой государства на высшем уровне. У него темно-коричневые перья на большей части тела и белые перья на хвосте. В основном они живут в горных районах провинций Хэбэй и Шаньси, а также в окрестностях Пекина.

По словам сотрудников, это был первый случай, когда в заповеднике было обнаружено 10 таких фазанов.

«Численность диких животных растет с тех пор, как заповедник усилил меры защиты, а показатели охвата лесом возросли», — сказал, сотрудник заповедника Ян Синьюань.

Расположенный в среднем течении реки Хуанхэ, второй по длине реки Китая, природный заповедник имеет широкое разнообразие диких животных, включая диких кабанов, лесных кабарг и леопардовых кошек.