Астана, 17 ноября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате взрыва газового баллона в Акмолинской области Казахстана, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Virginie Moerenhout Пожар

«16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона», — заявили в ведомстве.

В МЧС Казахстана уточнили, что взрыв баллона вызвал пожар. Огнем была охвачена кровля на общей площади 350 квадратных метров. После ликвидации возгорания на месте происшествия обнаружили тела трех человек. Отмечается, что еще десять человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Копейске Челябинской области произошел взрыв газа и пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли женщина и двое детей.