Токио, , 06:45 — REGNUM Япония выразила Южной Корее протест в связи с посещением главой южнокорейской полиции расположенных в Японском море островов Такэсима (Токто), являющихся предметом давнего территориального спора между двумя странами. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 17 ноября заявил на пресс-конференции в Токио.

Острова Токто Cha.go.kr

Хирокадзу Мацуно «Мы делали представление южнокорейской стороне с требованием отменить эту поездку, а затем был выражен протест».

По его словам, посещение высокопоставленным южнокорейским чиновником острова Такэсима «вызывает крайнее сожаление», так как эти острова являются «исконными японскими территориями» и правительство Японии продолжит добиваться от властей Южной Кореи конструктивного подхода, который должен распространяться и на территориальную проблему вокруг островов Такэсима.

Напомним, что Япония считает эти острова, включённые в состав Японской империи в 1905 году, незаконно оккупированными Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи объявило о намерении организовать онлайн-видеотрансляцию со спорных с Японией островов Лианкур (они же Токто по-корейски и Такэсима по-японски).

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