Шэньян, Китай, 17 ноября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Дворец-музей Шэньяна в провинции Ляонин на северо-востоке Китая отметил во вторник 95-ю годовщину своего основания, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Музей, один из двух хорошо сохранившихся древних дворцовых комплексов в Китае, в настоящее время располагает более чем 50 выставочными залами, открытыми для публики, сказал ответственный за музей Ли Шэннэн.

Шэньянский дворцовый музей, где располагался бывший императорский комплекс трех императоров династии Цин (1644−1911), был создан в 1926 году и открыт для публики в 1929 году. В 2004 году он был внесен в Список Всемирного культурного наследия.

Музей стал свидетелем процветающей культурной и творческой индустрии. Подсчитано, что общий доход от культурных и творческих продуктов, проданных в музее, превысил 1,25 млн юаней (около $195 750) только во время праздника Дня труда в мае этого года