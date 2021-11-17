Кемерово, , 06:43 — REGNUM В Кемеровской области в офисах МФЦ людям старшего поколения помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг и распечатают сертификат с QR-кодом, без которого ограничен доступ в ряд учреждений. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«С сегодняшнего дня сертификат с QR-кодом действителен как в электронном, так и в бумажном видах. В первую очередь это актуально для пожилых людей, которые не пользуются смартфонами», — отметили в областной администрации.

Отмечается, что для регистрации на портале Госуслуг пожилому кузбассовцу нужно предоставить специалисту МФЦ паспорт и СНИЛС, процесс оформления займет не более 20 минут.