Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Взаимодействие в Арктике, а также ситуация на Украине, стали темами встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Норвегии Одда Рогера Эноксена. Об этом 16 ноября сообщили пресс-службе американского военного ведомства.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мероприятие прошло в Вашингтоне. Остин отметил важность Норвегии как «глаз и ушей» НАТО в Арктике. Стороны также обсудили развитие связей в сфере безопасности, подчеркнули важность единства НАТО, затронули тему борьбы с международным терроризмом.

Министры договорились о том, что США и Норвегия должны тесно сотрудничать для решения проблем вызовов в сфере безопасности по всему миру, а также развивать контакты между своими силами специальных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Норвегия официально разрешила США размещать на норвежской территории американские военные базы у границ России на особых условиях и вне рамок НАТО.

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