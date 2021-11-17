Нью-Йорк, США, 17 ноября 2021, 06:40 — REGNUM Картина мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 34,8 млн долларов, что сделало её рекордной для картин художников из Латинской Америки. Об этом сообщает агентство EFE.
Эта картина является последним автопортретом, завершённым Кало при жизни. На ней художница предстает в необычном образе: из её глаз капают три слезинки, а на лбу у нее расположен портрет Диего Риверы с третьим глазом.
До состоявшейся продажи картина находилась в частной коллекции.
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