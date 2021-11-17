Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Картина мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 34,8 млн долларов, что сделало её рекордной для картин художников из Латинской Америки. Об этом сообщает агентство EFE.

Фрида Кало. «Диего и я». 1949 г

Эта картина является последним автопортретом, завершённым Кало при жизни. На ней художница предстает в необычном образе: из её глаз капают три слезинки, а на лбу у нее расположен портрет Диего Риверы с третьим глазом.

До состоявшейся продажи картина находилась в частной коллекции.