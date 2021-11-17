Москва, , 06:32 — REGNUM Лица младше 60 лет, переболевшие COVID-19, должны прививаться «Спутником Лайт», а переболевшие люди старше 60 лет — «Спутником V». Об этом заявил РИА Новости глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — сказал Гинцбург.

Однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России в мае 2021 года.