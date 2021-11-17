Тайбэй, , 06:31 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали у побережья Тайваня, сообщает тайваньская сейсмологическая служба.

Землетрясение Smchealth.org

По ее данным, эпицентр землетрясение располагался в 42,7 километра к востоку от города Илань. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 5,9 километра под морским днем. Подземные толчки ощутили жители близлежащих населенных пунктов, однако сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 40 километрах от округа Набире на глубине 26 километров. Информации о возможных пострадавших не поступало.