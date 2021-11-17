Москва, , 06:28 — REGNUM Врачей, отговаривающих граждан прививаться от COVID-19 предложил лишать медицинских дипломов сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин 16 ноября в беседе с РИА Новости.

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Сенатор предложил задуматься о том, как расширить сферу ответственности для врачей, отговаривающих граждан вакцинироваться от коронавируса. По убеждению Башкина, врач, выступающий против вакцинации, не получил должного образования и медицинских знаний и поэтому не может быть допущен к работе.

По мнению Башкина, врачей, выступающих против вакцинации, нужно лишать медицинского диплома, так как он профнепригоден и «нарушает медицинский кодекс и кодекс честных врачей».

«Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырём, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков», — заявил сенатор.

Также Башкин не исключил, что врачи, выступающие против вакцинации от COVID-19 могут быть вовлечены в разного рода коррупционные схемы, в том числе в торговлю поддельными сертификатами о вакцинации.

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