Владивосток, , 06:27 — REGNUM В перспективе создаваемый в Сибири новый город Спутник станет конкурировать в сфере туризма с Крымом и Сочи. Об этом РИА Новости заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это новое жилье, новое городское пространство найдет покупатели среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там «давление» туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье», — сказал Чекунков.

По словам министра, новый город станет новой «туристической меккой», которая «сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края».