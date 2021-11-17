Находка, Приморский край, , 06:26 — REGNUM Город Находка в Приморском крае намерены сделать комфортабельным. На его развитие в том числе будут выделять 1 млрд в год по линии «Единой субсидии». Первый транш ждут в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Находка

Читайте также: В крупном городе Приморья построят медицинский городок

Проект долгосрочного комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа обсуждался на совещании с полпредом во Владивостоке.

«Город Находка — один из крупнейших населённых пунктов Приморья. Для привлечения инвесторов создана территория опережающего развития. Реализуется проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Нужно, чтобы развитие экономики давало новые возможности для социальной сферы, чтобы люди в Находке жили в комфортных условиях», — сказал Юрий Трутнев.

Проект развития города включает в себя 86 мероприятий, 73 из которых направлены на развитие инфраструктуры. Затраты на реализацию этих проектов, как ожидается, составят 21,8 млрд рублей, из них 11,4 млрд поступят из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения будет обновлена Находкинская городская больница. В районе улиц Советская, Красноармейская и обходной магистрали построят Медицинский городок. Новая поликлиника общей площадью более 7 тыс. кв. метров будет рассчитана на приём более 145 тыс. человек в год.