Москва, 17 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В среду, 17 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Disclosurenewsonline.com Гололёд

В ночь на 18 ноября в Москве также облачно с прояснениями, без осадков, гололедица. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с. Ночью — юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В четверг, 18 ноября, днём в столице ожидается −1… +1 °C, по области −2… +3 °C, облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сильные морозы ожидаются к концу ноября.