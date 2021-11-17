Владивосток, , 06:22 — REGNUM Россия приглашает иностранных инвесторов принять участие в создании нового города в Сибири под названием Спутник. Об этом РИА Новости заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Duma.gov.ru

«Мы во всех наших встречах с иностранным бизнесом представляем проекты развития городов Дальнего Востока и приглашаем их внести лучшее, что они имеют», — сказал Чекунков.

По его словам, уже состоялся ряд встреч между российской стороной и представителями французского бизнеса.

Чекунков напомнил, что у французов сильны позиции в отельном бизнесе: «Мы поддерживаем высокий интерес среди иностранных партнеров, но будем предлагать им конкретные участки земли после завершения мастер-плана. Приоритеты будем отдавать нашим российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но при этом предлагать совместное участие и иностранным компаниям, чтобы было максимально высокое качество новых создаваемых нами городских пространств, поскольку конкурируем здесь со всем миром».