17 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Главным бенефициаром «ковидной» вакцинации по праву можно назвать олигарха Виктора Харитонина, которого небезосновательно связывают с семьей главы штаба по противодействию коронавирусу в России вице-премьером, экс-министром здравоохранения Татьяной Голиковой.

Анастасия Степанова, , 10:08 — REGNUM Глава федерального штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова, чей близкий родственник работает в фармбизнесе, предлагает сертификат о вакцинации от COVID-19 приравнять к паспорту и говорит о необходимости привить 80% населения, а то и 90−95%, министр здравоохранения Михаил Мурашко настаивает на том, что не имеющие вакцинального сертификата должны сидеть дома, глава центра — разработчика вакцины Александр Гинцбург никак не может определиться со сроками действия «защиты» «Спутника V», а Минздрав тихой сапой вводит нормативную базу под дальнейшую сегрегацию и куаризацию. По последним данным, QR-код для вакцинированных, но и после этого заболевших, будет действителен не 12, а только шесть месяцев. Отсчёт будут вести от даты перенесенной болезни, даже если гражданин заболел всего лишь через месяц после прививки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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А тем временем производители вакцин набивают кошельки и потирают ручки: ведь ревакцинация каждые полгода — это такие перспективы! Миллиарды прибыли, на которые можно прикупить новые виноградники в Италии или ещё один автобан в Германии. ИА REGNUM продолжает публикации о бенефициарах пандемии. Сегодня наш «герой» — олигарх из списка Forbes, владелец иностранных активов и приближенный к семье Голиковой Виктор Харитонин.

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Напомним, официально в РФ три основные вакцины от коронавируса: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Есть также несколько их «производных».

«Гам-КОВИД-Вак» — первая зарегистрированная вакцина, создатель — ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России» под руководством Александра Гинцбурга. Последний входил в состав команды разработчиков и только за первый год пандемии нарастил свои доходы с 7,7 до 18,3 млн рублей.

Ампулы с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным сайта стопкоронавирус. рф, на 16 ноября 2021 года первым компонентом вакцины привиты 63 124 096 человек (население РФ, по данным 2021 года, — порядка 146 млн человек), а полную вакцинацию прошли 57 961 578 человек. На середину октября 2021 года сообщалось, что в оборот поступило более 62 миллионов комплектов «Спутник V». Таким образом, можно сказать, что она является основной для вакцинации населения.

С февраля 2021 года правительством РФ установлена закупочная цена на вакцину в районе 867 рублей за два компонента. С учётом количества полностью привитых граждан расходы на вакцины составили порядка 50,2 млрд рублей.

Ещё в августе 2021 года газета «Коммерсантъ», проанализировав госконтракты на «Спутник V», подсчитала, что почти 60% от суммы объявленных тендеров произвело АО «Фармстандарт», ещё 11% аффилированные с ним «Лекко» и «Генериум», а около 4% — «Биокад», в число совладельцев которого издание включило всё тот же «Фармстандарт».

Это позволяет сделать вывод, что именно «Фармстандарт» на сегодня — основной производитель вакцины для вакцинации россиян, которую усиленно пытаются сделать принудительной.

Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

О «Фармстандарте», связях и бенефициарах

АО «Фармстандарт» учреждено в мае 2006 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. В дивизионе — более 20 различных связанных, зависимых компаний, в том числе из Башкирии, Владимирской, Московской, Томской, Курской областей, Москвы, а также у общества есть активы за пределами РФ (например, Pharmstandard International S.A.). АО «Фармстандарт» входит в реестр системообразующих копаний РФ, окончательное решение о включении в который принимает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. В состав комиссии входит и Татьяна Голикова.

Из отчётности акционерного общества за 2020 год следует, что акционером с долей 99,99% на конец декабря была международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед».

В ЕГРЮЛ есть международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед», которая с лета 2020 года прописана в российском офшоре — Калининградской области.

Из отчётности следует, что на конец декабря 2020 года конечными бенефициарами международной компании ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» (а значит и «Фармстандарта») являются председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин и Егор Кульков (№199 в том же рейтинге миллиардеров 2020 года).

Года три назад СМИ сообщали, что Кульков вышел из состава собственников «Фармстандарта», но, как следует из отчетности, это не так. Бизнесменов также между собой связывают и другие фирмы. Например, они сообща с 2019 года владеют ООО «Протон Эссет менеджмент» (консультировние в коммерческой деятельности), консалтинговой группой «Ранком», имеют по 18,2% долей в «Аресбанке».

Но вернёмся непосредственно к активам Харитонина.

В ЕГРЮЛ за ним напрямую числятся около десятка компаний в фармацевтической отрасли, агросфере, а также различные холдинги с широкой сферой деятельности.

Среди них можно выделить несколько компаний, в составе совладельцев которых фигурируют Андрей Реус и Андрей Дементьев. Данные последних совпадают с данными экс-заместителей Виктора Христенко (мужа Татьяны Голиковой) — бывшего вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ. Например, Харитонин, Дементьев, Реус, а также две офшорные фирмы с пропиской на Кипре, Валерий Егоров, Павел Милейко и Геннадий Швейгерт на конец 2020 года были акционерами владимирского АО «Эс Джи Биотех» — производителя фармацевтической продукции, получившего в 2020 год выручку 6,6 млрд рублей.

Также Реус вместе с Харитониным — члены совета директоров «Отисифарм» из дивизиона «Фармстандарта», которое занимается медпрепаратом «Арбидол», что попал в рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Вишенка на этом торте: Реус совместно с пасынком вице-премьера Голиковой Владимиром Христенко является бенефициаром компании «Нанолек», которая планирует производить вакцину «КовиВак» и ещё одну «ковидную» вакцину собственной разработки. На сегодня «Нанолек» — крупный поставщик Минздрава РФ лекарств для лечения пациентов с редкими (орфанными) болезнями.

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Отметим, акционер «Фармстандарта» — МКОО «Огмент Инвестментс Лимитед», неплохо заработавший в первый год пандемии, решил расширить свои активы и в августе 2020 года прикупил 50,5% в нефтесервисной группе «ТСС групп». Компании из дивизиона последней являются исполнителями контрактов «Роснефти», «Башнефти».

Государственные контракты

По открытым данным, АО «Фармстандарт» является поставщиком свыше 3,8 тыс. госконтрактов на общую сумму более 285 млрд рублей, из которых более 250 — с Минздравом РФ (общая сумма — более 163 млрд рублей).

Во многом Минздраву РФ (глава — Михаил Мурашко) может сказать «спасибо» за астрономические прибыли и другой актив дивизиона Харитонина — «Отисифарм». За счёт того, что препарат «Арбидол» (он же — умифеновир) был включён во временные рекомендации профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), его продажи показали просто колоссальный взлёт. Для примера, в одном из рейтингов «в результате увеличения реализации на 353,9%» он поднялся с 76-й строчки сразу на вторую.

Выручка «Отисифарм» за первый год пандемии была 40,652 млрд рублей против 22,5 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль — 17,732 млрд рублей и 7,1 млрд рублей соответственно.

Стоит отметить, что в октябре 2021 года вышла 13-я (!) версия временных (!) рекомендаций Минздрава РФ. И фирмы Харитонина активно ссылаются на них при рекламе «Арбидола». Не смущает даже ремарка в правилах, что «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».

В случае, если ревакцинация от коронавируса будет каждые полгода, г-ну Харитонину, пожалуй, стоит присмотреть ещё один виноградник где-нибудь в Греции. Судите сами.

Хотя разветвленная структура не позволяет достоверно узнать, насколько обогатилась вся группа за 2020 год, но отдельно АО «Фармстандарт» в первый год пандемии имело выручку в размере 96 172 020 000 рублей против 72 245 473 000 рублей в 2019-м (неплохой прирост на 24 млрд рубле) при чистой прибыли 16 817 862 000 рублей и 11 828 488 000 рублей соответственно.