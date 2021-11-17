Москва, , 06:16 — REGNUM Идею о сокращении стандартного восьмичасового рабочего дня на один час осенью и зимой поддержали больше половины жителей России (56%), принявших участие в опросе сервиса SuperJob.

Рабочий процесс (сс) Štefan Štefančík

В результатах проведённого исследования отмечается, что против такой идеи выступили 27% респондентов, ещё 17% затруднились с ответом. При этом доля мужчин среди тех, кто против семичасового рабочего дня, заметно больше — 31% против 23% среди женщин.

Идея о сокращении рабочего дня не нашла поддержки среди работодателей — 89% представителей компаний сообщили, что не обсуждали такую возможность, а 4% рассматривали меру, но сочли недопустимой.

Исследование проводилось методом опроса с 12 по 15 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. работающих по восемь часов в день совершеннолетних жителей России из 389 населенных пунктов во всех федеральных округах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Общественной палате России летом 2021 года предлагали увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан на десять дней. Авторы инициативы полагают, что положительный пример поощрения будет действенным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от этой привычки.

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