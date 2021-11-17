Гонконг, Китай, , 06:11 — REGNUM В Гонконге 17 ноября на один день закрыли Disneyland для проведения массового тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 его посетителей и сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба тематического парка.

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пресс-служба гонконгского Disneyland «Правительство выпустило постановление об обязательном тестировании всех лиц, которые присутствовали в парке 14 ноября с 11 до 18 часов».

Отмечается, что данный шаг был вызван положительным результатом теста на коронавирус у одного из воскресных посетителей парка.

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Напомним, что в Гонконге все посетители подобных объектов обязаны через специальное приложение сканировать при входе QR-коды, что позволяет отслеживать историю перемещений людей, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, консультативная группа по вакцинам от COVID-19 для Специального административного района (САР) Гонконг в Китае рекомендовала расширить право на использование вакцин Sinovac китайского производства для детей в возрасте от трех до 17 лет.

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