Хабаровск, 17 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Хабаровском крае обсуждают меры для увеличения объёма добычи лососевых во время путины. Проблему нехватки рыбы после сезона в 2021 году подняли в областной думе региона, сообщила 17 ноября ГТРК «Дальневосточная».

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

Читайте также: В Хабаровском крае констатировали дефицит рыбы

Первый заместитель председателя регионального парламента Сергей Зюбр заявил о необходимости контролировать нерестовые реки, чтобы обеспечить попадание в них большего количества лососей. Депутат Гагик Авагимян подчеркнул, что под особое внимание также нужно взять и освоение квот на вылов рыбы представителями коренных малочисленных народов севера. По его словам, существуют общины, которые прикрываются статусом КМНС и ведут промышленный лов рыбы.

«Они получают 6 тонн квоту, перепродают другим, и этот объём осваивается на 60 — 120 тонн», — пояснил народный избранник.

Также на заседании предложили совсем запретить ловить лососевых в регионе в течение длительного времени.

«Взять щелкнуть выключатель, закрыть, запретить, создать социальную напряженность, проблемы окупаемости для предпринимателей, с этим вопросом просто методом электрического выключателя работать нельзя», — не поддержала инициативу председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Как сообщало ИА REGNUM, план по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма. С 2015 года объёмы добычи лососевых в Хабаровском крае сократились почти в пять раз.