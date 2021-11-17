Кемерово, , 06:10 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 17 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица, снежный накат. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Мороз Andrey

«Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −14…−19 °C, по югу −8…−13 °C, по северу местами до — 24 °C. Днём −8…−13 °C, местами −2…−7 °C», — говорится в прогнозе.

В городе Кемерово сегодня, 17 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днём −9…−11 °C.