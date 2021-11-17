Красноярск, 17 ноября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Неправильная эксплуатация печи могла привести к пожару в жилом доме в городе Назарове Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

24.mchs.gov.ru На пожаре

«Предположительно, причиной возгорания явилась неправильная эксплуатация печи, а именно расстановка мебели по периметру комнаты в непосредственной близости с печью, в результате чего от нагрева печи произошло возгорание кресла», — указали в ведомстве.

По сведениям СКР, в частном жилом доме проживала семья с четырьмя детьми. При пожаре взрослые пытались эвакуировать детей из горящего здания, однако из-за сильного дыма не смогли вывести одного ребенка на улицу. В связи с этим ребенок погиб. Остальные дети получили незначительные ожоги и были доставлены в больницу.