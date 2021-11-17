Москва, 17 ноября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. По итогам заключительных матчей десятого тура группового этапа отборочного турнира Чемпионата мира по футболу — 2022 стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах за право выступить в финале турнира в Катаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Кроме сборной России, за это право будут бороться команды, ставшие в своих группах вторыми — Шотландии, Чехии, Швеции, Австрии, Северной Македонии, Польши, Португалии, Уэльса, Италии и Турции.

Также в плей-офф сыграют сборные Чехии и Австрии, показавшие лучший результат среди команд-победителей групп Лиги наций.

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Прямые путевки на первенство завоевали победители групп — сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет в Цюрихе 26 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сборная России в матче заключительного 10-го тура группы H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года потерпела поражение от сборной Хорватии со счетом 0:1.