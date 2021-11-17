Вашингтон, 17 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Индейкам, помилованным президентом США Джозефом Байденом в преддверии Дня благодарения, будет предоставлен самый роскошный номер отеля Willard InterContinental в центре Вашингтона. Об этом 17 ноября сообщила журналистам старший менеджер по коммуникациям и маркетингу отеля.

(сс) Capri23auto Индейка

Отмечается, что команда отеля усердно готовится к приезду индеек. Птиц встретят на красной дорожке, ключи от лучшего номера с роскошными кроватями индейкам вручит лично главный управляющий Маркус Платцер. Индейки смогут с комфортом отдохнуть в номере перед самой важной в их жизни встречей с президентом США.

Служащие отеля предоставят индейкам «по первому требованию» всё нужное для обеспечения комфорта и возможности расслабиться, от деликатесных блюд, до банных халатов и дополнительных подушек. В этом году церемония помилования индеек состоится 19 ноября.

Официальная церемония помилования индеек проводится в Белом доме перед Днём благодарения с 1989 года. По традиции, к президенту США привозят всегда двух птиц, одна из которых — дублёр, на случай форс-мажора. Процедура помилования предусмотрена для обеих индеек. Традиционно индеек для отправки президенту выращивает Национальная федерация производителей индеек (NTF). Птиц с раннего возраста приучают не боятся людей, шума и вспышек фотокамер.

По прибытии в Вашингтон птиц размещают в отеле Willard InterContinental, который считается лучшим в городе. Также птицам перед церемонией помилования выбирают имена. После церемонии индеек отправляют в парки или на фермы, но птицы редко живут больше года. Это связано с тем, что птицы выращиваются специально для употребления в пищу, поэтому страдают разнообразными заболеваниями, укорачивающими их век.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские артисты попросили отдать помилованных им в текущем году на День благодарения индеек зоозащитникам.