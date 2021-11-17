Новосибирск, , 06:02 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 17 ноября, в первой половине дня будет преимущественно без осадков, местами изморозь. Таков прогроз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Мороз

«Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха −14… −16 °C. На дорогах местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

При этом в Новосибирской области сегодня, 17 ноября, ожидается преимущественно без осадков, утром при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололедица, температура воздуха −8…−13 °C.