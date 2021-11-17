Новосибирск, 17 ноября 2021, 05:54 — REGNUM Сотрудники Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) получат за вакцинацию от коронавируса единовременную стимулирующую выплата. Её размер составит 1000 рублей.
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«Сотрудники, вакцинированные организованно на территории института, получат её автоматически. Сотрудники, вакцинированные в других местах, получат её по запросу, предъявив сертификат», — сообщили редакции «НГС Новости» в ИЯФ СО РАН.
В Институте уточнили, что соответствующий приказ вышел несколько дней назад, поэтому говорить о том, послужил ли он стимулом для вакцинации, ещё рано.