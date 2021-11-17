17 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

У тюменских предпринимателей закончился запас прочности. Об этом они сообщили главе региона в своей жалобе на введение системы QR-кодов, чем вызвали бурю негодования в свой адрес в социальных сетях.

Елена Миронова, , 10:09 — REGNUM И десяти дней не прошло с введения QR-кодов в Тюменской области, а у местных предпринимателей уже закончился запас прочности. Об этом они сообщили главе региона в своей жалобе, чем вызвали бурю негодования в свой адрес в социальных сетях.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

В Тюмени в торговых развлекательных центрах выручка упала на 60−80% после введения системы QR-кодов для допуска в них. Об этом сообщают местные бизнесмены в своём открытом письме губернатору области Александру Моору.

«Скажем прямо — мы сегодня находимся на прямом пути к разорению! Наш покупательский поток сократился катастрофически. Наша выручка в дни этих ограничений упала на 60−80%! Ведь предельно ясно, что это значит для бизнеса!» — жалуются тюменскому губернатору бизнесмены.

Они считают, что введение QR-кодов в крупных торговых точках опасно тем, что непривитые покупатели идут в небольшие магазины, где не соблюдается санитарная дистанция, а порой и санитарные нормы — «там зачастую даже санитайзера не допросишься на входе, кассиры могут сидеть без масок».

«И давайте признаемся, что многие жители города Тюмени только краем уха слышали о том, что такое портал госуслуг, у некоторых до сих пор кнопочные телефоны. И они не представляют, где и как получать этот QR-код», — отмечают тюменские бизнесмены.

Кроме того, с 7 ноября 2021 года закончились договорённости с владельцами ТРЦ по снижению арендной платы, а также договорённости с рабочими коллективами, где в первую очередь всё выстраивается на человеческом понимании трудной ситуации.

По словам тюменских предпринимателей, мера по ограничению допуска в торговые центры затрагивает финансово напрямую примерно четверть населения областного центра. И если принимается решение о введении QR-кодов на территории региона, то вводить их необходимо сразу повсеместно, а не выборочно, считают бизнесмены.

Немалая часть тюменцев в социальных сетях осудила позицию бизнесменов, подписавших обращение к Моору, а их 25 человек, которые приняли позицию «сгорел сарай — гори и хата». И если о «хате», то лиц бизнесменов почему-то не было видно в акциях протеста против QR-кодов — в Тюмени за минувшую неделю их было три. Крайняя была 15 ноября, когда протестующие против QR-кодов тюменцы вышли к зданию правительства области. Люди выступили против стравливания «кодированных» и «незакодированных», с лозунгами «Нет QR-кода — нет человека».

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

«Молодец губернатор! Нужно банкротить этих ИП в торговых центрах, а то они зажрались и цены гнут», — пишет участник группы «Ишим переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Люди их ненавидят, и больше ни ногой к ним. Желаю им разорения в их ТРЦ», — вторит другой здесь же.

«Никто в мелких магазинах не потребует код. Это нужен как минимум охранник на входе. А где взять столько охраны на все магазинчики?» — вопрошает третий.

«Бизнесмен бизнесмену волк, — отмечает четвёртый. — Как в анекдоте. Приходит Бог к мужику и говорит ему: «Загадай любое желание, я его выполню, а соседу то же самое отдам вдвойне». Мужик подумал и говорит ему: «Выколи мне глаз».

Ишимцы предлагают тюменским бизнесменам обратить взоры на интернет-торговлю. «Устроили бы праздничное открытие со скидками, конкурсы, доставку и, быть может, забыли бы про аренду заоблачную», — резюмируют жители тюменского города.

Другая часть пользователей соцсетей считает, что предприниматели не дураки и «понимают, что с властью бодаться — себе дороже выйдет», и, согласно правилу малого бизнеса, стремительно меняются, ибо умрут.

Общность бизнесменов, судя по соцсетям, проявляется в предложениях и советах по обходу системы QR-кодов. Представители бизнес-сообщества в сети делятся лайфхаками, как законопослушно обойти требование привечать лишь «кодированных». К примеру, автосервисы с введением QR-кодов в их сфере из тёплых гаражей вышли работать на улицу. Представьте, сломалась машина в нынешние морозы в Югре, а в тёплом помещении ни водителю, ни автомеханику починить технику без коронавирусной прививки нельзя, так как кто-то во властных кабинетах решил, что автомастерские — это место массового скопления людей. Тем временем, отмечают предприниматели, в общественном транспорте буквально не протолкнуться.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

В Югре, к примеру, в один из крупных строительно-хозяйственных маркетов вход свободный, гуляй свободно, но до кассы, сообщает участница группы «ЧП Нижневартовск».

«Когда подошла моя очередь, кассир спросила: «Что-то ещё?» Я сказала, что нет. В ответ та с меня начала требовать QR-код, ПЦР-тест или справку о медотводе. Я спросила, почему у тех, кто стоял передо мной в очереди, ничего не спрашивали? В ответ: «Они купили товар первой необходимости. У них в чеке есть туалетная бумага. Можете приобрести и вы, тогда — не буду требовать с вас медсправки». Дешёвая туалетная бумага, местами с пятнами, похожими на плесень, кучей лежит на кассе. Можно не покупать, если есть код прививки или ПЦР-тест. Может, я что-то не понимаю, но, похоже, для этой точки существуют какие-то свои правила и нормы», — пишет вартовчанка.

«А к табурету у них, поди, верёвку и мыло предлагают прикупить. Тоже предметы первой необходимости», — иронизируют её земляки в ответ.

В Тюмени и Тобольске с 3 декабря 2021 года QR-код необходимо иметь при посещении розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей площадью от 4000 квадратных метров.

«Чтобы обойти требование по площади, мы сдвигаем стеллажи, а освободившееся пространство закрываем ширмами. В магазине уже не 4000 «квадратов», а 3970, можно торговать», — делятся креативом бизнесмены в профильных пабликах.

То есть торговать в более тесном помещении полезно для здоровья, оказывается. Для бизнесменов настала эпоха нестандартных решений. В супермаркетах, помимо услуги доставки на дом, появилась услуга доставки для «незакодированных» товаров до двери. Счастливые обладатели QR-кодов в Тюмени завалили социальные сети предложениями для непривитых земляков сходить за покупками в супермаркет за 200−500 рублей. В городе Череповце владельцы фотостудий смекнули, что на них QR-коды не распространяются, и они сдают помещения для якобы фотосессии под шампанское с танцами, в кругу друзей.

У бизнесменов вызывает недоумение логика властей: вводить ограничения по QR-кодам в предновогодний пик, во время ноябрьских «чёрных пятниц» — это прекрасный способ убить малый бизнес и средний класс в целом.

«На борьбу с пандемией направляются миллиарды бюджетных денег, которые суть наши налоги. А кто принесёт налоги, когда бизнес душат на корню QR-кодами? Бизнес ещё с прошлого локдауна долги тянут ко дну, а многие уже не выжили, ушли с рынка. А нарушать не с руки — надзорные органы увидели в штрафах на несколько сот тысяч вторую нефть и нещадно дрючат нарушающих антиковидные правила», — пишет предприниматель из Югры.

И он прав как минимум в части «второй нефти». По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала ноября 2021 года из проверенных 483 организаций более половины, или 252 объектов, нарушили противоэпидемиологические правила. По всем фактам возбуждены административные дела, составлены протоколы. Проверки будут продолжены.

В маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Так и живём — ни логики в действиях, ни уважения к людям. Зато перед Москвой наши чиновники могут отчитаться: меры приняты, борьба с коронавирусом идёт полным ходом!» — подытожили тюменцы в сети.