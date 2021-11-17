Пекин, , 05:37 — REGNUM Первая конференция китайской интернет-цивилизации состоится 19 ноября в Китайском национальном конференц-центре в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

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Мероприятие совместно организовано Управлением Центральной комиссии по делам киберпространства, Центральной комиссией по руководству культурным и этическим прогрессом, Пекинским муниципальным комитетом Коммунистической партии Китая и Пекинским муниципальным народным правительством.

На конференции будет запущена инициатива действий по совместному строительству интернет-цивилизации, наряду с 10 крупными событиями в построении интернет-цивилизации в новую эпоху.