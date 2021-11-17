Омск, , 05:37 — REGNUM В ближайшие дни в Омской области прогнозируются морозы.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, днём 17 сентября в регионе ожидается −6…−11 °С, ветер юго-западный 7−12 м/с, небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

18 ноября в регионе ночью прогнозируется небольшой снег, днём — без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −12…−17 °С, местами до — 23 °C. Днём будет −10…−15 °С, местами до — 20 °C.

19 ноября ночью прогнозируется −16…−21 °С, местами до — 27 °C. Днём −7…−12 °С, местами до — 17 °C. При этом ожидается небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в ночь на 19 ноября ударит мороз под — 30 °C градусов.

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