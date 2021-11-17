Москва, 17 ноября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Резкий рост объёма экспорта товаров скрытых категорий (оружия, самолетов, ядерных материалов и других) в страны НАТО в 2021 году зафиксировала официальная таможенная статистика России. По данным ФТС, в первую десятку импортеров такой продукции вошли шесть стран НАТО, сообщает 17 ноября РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Всего с января по сентябрь 2021 года на экспорт было поставлено продукции примерно на $8,1 млрд (590 млрд рублей). Крупнейшим покупателем российской продукции стал Алжир ($985 млн), за ним следуют США ($841 млн) и Чехия ($706 млн). На Китай в этом списке приходится $645 млн.

Для сравнения: за весь 2020 год по секретным статьям Россия экспортировала продукции на $11,5 млрд (841 млрд рублей). Кроме того, за год существенно изменилась группа получателей российских товаров — ранее в десятке крупнейших фигурировали только США, Эстония и Турция.