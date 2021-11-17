Якутск, 17 ноября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Передано в суд уголовное дело о хищении денег, возбуждённое в отношении жительницы Якутии. Женщина организовала финансовую пирамиду, благодаря которой получила более 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

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Дело было возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Информацию о пирамиде она распространяла, рассылая сообщения в соцсетях и привлекая новых вкладчиков обещаниями высоких доходов. Жертвами мошенницы стали 465 человек, полученные от них деньги она использовала по своему усмотрению. Расследование дел сообщников жительницы Якутии продолжается, обвинительное заключение по её делу передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока за 2020 год было выявлено пять финансовых пирамид. Их обнаружили в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Жертвами мошенников стали в том числе жители других регионов России.