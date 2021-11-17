Лос-Анджелес, США, , 05:31 — REGNUM Marvel выпустила полноценный трейлер кинокомикса «Человек-паук: нет пути домой». Ролик был опубликован 17 ноября на YouTube-канале Sony Pictures.

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

Создатели фильма показали в новом видео пришельцев из других вселенных Marvel, с которыми в столкнётся Питер Паркер Тома Холланда. Всего зрители могут заметить в кадре пятерых злодеев из кинокомиксов Сэма Рэйми и Марка Уэбба. Отметим, что, как и сообщали ранее инсайдеры, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд в трейлере не появились.

Напомним, премьера картины «Человек-паук: нет пути домой» состоится в России 16 декабря 2021 года. Кроме Тома Холланда в проекте участвуют Бенедикт Камбербэтч, Зендая Коулман, Альфред Молина, Джейми Фокс и другие.

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