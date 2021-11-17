Москва, , 05:29 — REGNUM Гололедица и переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидаются 17 ноября в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Похолодание

Температура днём в городе ожидается −1…+1 градус, ветер западный и юго-западный скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до −2…−4 градусов и усиление ветра до 6−11 метров в секунду. Направление ветра останется неизменным. Атмосферное давление составит 754 мм рт. столба.

В Московской области днём будет немногим холоднее, чем в Москве, ожидается −3…+2 днём и −1…−6 ночью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Москвы и Московской области предупредили о сильных морозах.

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