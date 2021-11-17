Кемерово, 17 ноября 2021, 05:25 — REGNUM Проект строительства Крапивинской ГЭС будет доработан с учётом требований безопасности и экологии. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. live».

ГЭС
ГЭС
Valeriy29

«Завершение строительства Крапивинской ГЭС даёт ряд преимуществ развитию Кузбасса. Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону «чистую» электроэнергию, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Однако необходимо глубоко проработать проект, особое внимание уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды».

Отмечается, что также принято решение создать рядом с будущим водохранилищем особо охраняемую природную территорию и туристические зоны.