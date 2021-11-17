Кемерово, , 05:25 — REGNUM Проект строительства Крапивинской ГЭС будет доработан с учётом требований безопасности и экологии. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. live».

ГЭС Valeriy29

«Завершение строительства Крапивинской ГЭС даёт ряд преимуществ развитию Кузбасса. Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону «чистую» электроэнергию, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Однако необходимо глубоко проработать проект, особое внимание уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды».

Отмечается, что также принято решение создать рядом с будущим водохранилищем особо охраняемую природную территорию и туристические зоны.