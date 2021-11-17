Пекин, , 05:23 — REGNUM Всекитайская федерация женщин (ACWF) созвала специальное совещание для изучения и реализации руководящих принципов шестого пленарного заседания Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Китаянка Alyn

К женским федерациям на всех уровнях был обращен настоятельный призыв серьезно изучить и воплотить в жизнь дух знаменательного пленума, было сказано на заседании ACWF под председательством заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и президента ACWF Шэнь Юэюэ.

Участники совещания призвали федерации активизировать усилия по укреплению семейных уз и добродетелей, защите законных прав женщин и детей, объединению и руководству женщинами в следовании идеям КПК и стремлению к реализации китайской мечты о возрождении нации.