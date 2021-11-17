Вашингтон, 17 ноября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 20 ноября. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Космический грузовик Cygnus

пресс-служба NASA «Отстыковка грузового корабля «Эллисон Онидзука» Cygnus-16 корпорации Northrop Grumman от МКС запланирована на 11:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) 20 ноября».

Отмечается, что отстыковка будет осуществляться с Земли под контролем астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера. Отделившийся от МКС корабль около месяца будет оставаться на орбите, транслируя данные о термозащите. 15 декабря планируется запустить двигатель, который сведёт аппарат с орбиты, после чего он вместе с загруженными в него отходами и мусором с МКС сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman 12 августа доставил на МКС 3,7 тонны полезных грузов.

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