Назарово, Красноярский край, , 05:18 — REGNUM В Назарово Красноярского края произошёл пожар в частном доме. Погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в ГУ МВД России по региону.

Пожар Vadim Indeikin

На месте возгорания работают полицейские. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило ночью.

Выяснилось, что в частном доме проживала многодетная семья. Погиб ребёнок 2018 года рождения. Родители и ещё трое детей получили термические ожоги первой и второй степеней.

Пожар потушен. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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